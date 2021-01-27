Госдума проголосовала за ратификацию соглашения о продлении договора о СНВ

Госдума проголосовала за ратификацию соглашения о продлении договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Оно вступит в силу после обмена нотами между Россией и США, — сообщает российский МИД.

По словам дипломатов, суть договоренностей заключается в том, что действие договора в том виде, в котором он был заключен, продлевается до 5 февраля 2026 года