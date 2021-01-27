Сенат США не стал признавать неконституционным импичмент бывшему президенту Дональду Трампу — сообщает газета The Hill. По ее данным, 55 сенаторов признали этот процесс законным, а 45 – противозаконным. Издание в связи с этим отмечает, что шансы на то, что в феврале будет поддержано решение Палаты представителей объявить Трампу импичмент в Сенате невысоки – для этого потребуется согласие двух третей сенаторов.

По мнению конгрессменов-демократов и некоторых республиканцев, Трамп несет ответственность за беспорядки в районе Капитолия 6 января.