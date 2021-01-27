Четверо военнослужащих пострадали в результате обрушения крыши в воинской части в Можайска, — сообщают источники агентств в экстренных службах. По их данным, речь идет о контрактниках. По предварительным данным, у них множественные переломы. Три человека находятся в тяжелом состоянии.

Предположительно крыша обрушилась из-за большого скопления снега на ней.