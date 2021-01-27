Министр науки Валерий Фальков призвал к откровенному диалогу с молодежью, которая участвует в протестных акциях

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков призвал к откровенному диалогу с молодежью, которая участвует в протестных акциях. Во время общения с представителями студенческих СМИ он отметил, что молодым людям нужна возможность для самореализации.

В свою очередь, министр просвещения Сергей Кравцов призвал усилить воспитательную работу в школах. По его словам, избежать вовлечения детей в несогласованные акции можно, если чаще вести диалог со школьниками и родителями. Министерство теперь будет каждый месяц собирать всероссийские родительские собрания.