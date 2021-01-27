Глава думской Комиссии по вмешательству иностранных государств во внутренние дела России, «единоросс» Василий Пискарев, пригласил на беседу генерального директора представительства социальной сети ТикТок Сергея Соколова. По словам парламентария, зарубежные интернет-ресурсы должны действовать в российском правовом поле. Пискарев отметил, что непосредственно к ТикТоку у депутатов накопились вопросы.
Основными пользователями этой социальной сети являются дети и подростки.
Депутат Василий Пискарев пригласил на беседу гендиректора представительства ТикТок
Глава думской Комиссии по вмешательству иностранных государств во внутренние дела России, «единоросс» Василий Пискарев, пригласил на беседу генерального директора представительства социальной сети ТикТок Сергея Соколова. По словам парламентария, зарубежные интернет-ресурсы должны действовать в российском правовом поле. Пискарев отметил, что непосредственно к ТикТоку у депутатов накопились вопросы.