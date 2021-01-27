В России впервые с октября прошлого года выявили менее 18 тысяч заражений за сутки. В Москве Ковид -19 подтвердился менее чем у двух тысяч человек. Такие же показатели и в Санкт-Петербурге.

Жертвами коронавируса за день в стране стали 594 человека, это чуть больше, чем накануне.

Мэр Москвы Сергей Собянин снял запрет на работу баров, ресторанов и клубов в ночное время. Он был введен из-за сложной эпидемиологической обстановки в ноябре прошлого года.

Президент профессионального ресторанного альянса Реал Дмитрий Левинский сказал «Эху», что больше всего на прибыли заведений сказалось отсутствие новогодних корпоративов.

В департаменте торговли и услуг пообещали, что после снятия ограничений в ночных заведениях Москвы будет усилен контроль за соблюдением санитарных правил.