В Петербурге сегодня отмечают день полного освобождения Ленинграда от блокады.

В эти минуты в сквере имени Ольги Берггольц проходит акция «Свеча памяти». Под звук метронома горожане расставляют свечи вокруг монумента, и возлагают цветы в память о жителях блокадного Ленинграда. К акции можно присоединиться онлайн и зажечь свечу памяти дома. Также сейчас горят факелы на Ростральных колоннах. Их погасят в полдень, и снова зажгут в девятнадцать часов. Вечером на Ленфильме покажут ленту Александра Сокурова «Читаем «Блокадную книгу»», а сам режиссёр расскажет о работе над картиной. Студия «Лендок» сегодня демонстрирует шесть документальных фильмов о блокаде. В память об освобождении города в Таврическом дворце прозвучит Ленинградская симфония Дмитрия Шостаковича, а в Большом зале Филармонии состоится концерт «Ленинград — Сталинград. Военные строфы». Классические произведения исполнит Волгоградский симфонический оркестр. Популярная музыка будет звучать в Доме Кочневой на набережной Фонтанки, а в БКЗ «Октябрьский» выступят Александр Розенбаум, Дмитрий Певцов, Тамара Гвердцители и другие звёзды. Этот концерт будет транслировать телеканал «Санкт-Петербург».

Со дня полного освобождения Ленинграда от блокады прошло 77 лет.