Россия и США продлевают совместный договор по дальнейшему сокращению стратегических наступательных вооружений

Россия и США продлевают на 5 лет совместный договор по дальнейшему сокращению стратегических наступательных вооружений. Накануне об этом в телефонном разговоре договорились президенты Владимир Путин и Джо Байден. В Белом доме отметили, что он состоялся по инициативе американского лидера.

Зам.главы МИДа Сергей Рябков утверждает. Что продление договора СНВ-3 удалось добиться на условиях Москвы

Профильные комитеты Госдумы уже рекомендовали нижней палате парламента ратифицировать продление соглашения.