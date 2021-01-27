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12:03, 27 января 2021

Пресс-служба компании Конкорд сообщает, что Твиттер и Фейсбук заблокировали аккаунт бизнесмена Евгения Пригожина

Пресс-служба компании Конкорд сообщает, что социальные сети Твиттер и Фейсбук заблокировали аккаунт бизнесмена Евгения Пригожина. Объяснений никаких дано не было.
В компаниях утверждают, что таким образом социальные сети отреагировали на комментарий Пригожина — по поводу решения Джо Байдена отменить введенный Дональдом Трампом запрет на службу в армии трансгендеров.



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