В Москве после субботнего протестного митинга задержали блогера, известного в соцсети TikTok. Его считают причастным к нападению на машину предположительно ФСБ, которую участники акции закидали снежками.

Молодой человек лежит лицом в пол, руки за головой — ему задают вопросы о роде деятельности и дате рождения. Это Константин Лакеев, известный в TikTok, как Киевский, в этой соцсети его аудитория превышает 800 тысяч человек. Видео с его задержанием опубликовали СМИ. По информации телеканала РЕН-ТВ, вместе с Лакеевым в так называемом TikTok-хаусе – съемном доме, где живут блогеры – задержали еще 12 тиктокеров, которых также проверяют на совершение правонарушений. Порталу ОВД-Инфо, друг молодого человека рассказал, что того забрали еще накануне вечером, но на связь он вышел только сегодня утром и сообщил, что он в Следственном комитете и сегодня ему изберут меру пресечения. Лакееву вменяют участие в нападении на машину с мигалкой на Цветном бульваре. Автомобиль, проезжавший мимо протестующих, сначала закидывали снежками, а потом некоторые участники акции начали наносить по нему удары. Лакеев, утверждает источник агентства Интерфакс, запрыгнул на капот, повредив его. Были сообщения о том, что в результате атаки снежком водителю выбили глаз, но эта информация не подтвердилась. Дело завели по статье об умышленной порче имущества.

Также стало известно, что гендиректора российского представительства соцсети TikTok пригласили в Госдуму – там после протестов проведут заседание комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства.