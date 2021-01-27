Сильнее всего на ресторанном бизнесе сказалось отсутствие новогодних корпоративов из-за ограничений в связи с коронавирусом. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» президент профессионального ресторанного альянса «Реал» Дмитрий Левицкий.

«Были предприятия ночные, которые были закрыты в принципе, начиная с конца ноября. Бизнес пострадал неравномерно, но те, кто работает в обычном ресторанном сегменте, сильно почувствовали, конечно, отсутствие декабря, новогодних корпоративов, это достаточно сильно ударило по нашему обороту», — сказал он.

По словам Д.Левицкого, ночные клубы и бары в Москве могли бы открыться до Нового года.

Мэр столицы Сергей Собянин снял запрет на работу баров, ресторанов и клубов в ночное время с 23.00 до 6 утра. Указ мэра Москвы вступает в силу с 27 января.