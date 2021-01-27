МИД: Москва оставляет за собой право на выход из Договора о стратегических наступательных вооружениях в случае угрозы

Москва оставляет за собой право на выход из Договора о стратегических наступательных вооружениях в случае угрозы безопасности России, — заявил сегодня зам.главы МИДа Сергей Рябков. Он подчеркнул, что в предложении Москвы о заморозке ядерных боезарядов больше нет необходимости. Переговоры с США будут вестись с другой отправной точки.

Ранее президенты России и США, Владимир Путин и Джо Байден договорились завершить процесс продления договора на пять лет к 5-му февраля.