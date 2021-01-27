В Москве восстановлено движение на улице Наметкина, где сегодня загорелся автобус. Инцидент произошел недалеко от Профсоюзной улицы. Сейчас устанавливаются причины возгорания. Пострадавших нет.

В момент ЧП в автобусе находились 20 человек. Все успели эвакуироваться.