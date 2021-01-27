Согласно данным оперативного штаба в России за сутки выявили менее 18 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Таких показателей не было с конца октября прошлого года. В Москве Ковид-19 подтвердился менее чем у двух тысяч человек.

В Москве с сегодняшнего дня снимается еще ряд ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Согласно указу мэра, работающие в столице предприятия могут больше не отправлять 30% сотрудников на удаленку. Соответствующее требование теперь становится рекомендательным. В то же время работодатели по-прежнему будут обязаны перевести на дистанционный режим работы сотрудников старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями.

Большинство компаний соблюдали ограничения, введенные в Москве, — рассказала «Эху» руководитель исследовательского центра компании СуперДжоб Наталья Голованова.

По словам Головановой, проблемы с переводом на удаленную работу осенью были в первую очередь у организаций здравоохранения, общепита и строительных компаний.

В Москве снова начнут принимать посетителей бары, клубы и другие ночные заведения. При этом посетители и персонал должны будут носить маски и перчатки, и следить за соблюдением социальной дистанции.