Ахильгов предупредил о установлении ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные мероприятия

Адвокат Калой Ахильгов предупредил о возможном установлении ответственности на законодательном уровне за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные мероприятия. Об этом адвокат сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Сейчас в Госудме Володин озвучил, что они будут рассматривать вопрос о том, какую ответственность установить за вовлечение несовершеннолетних не просто в противоправные действия, но конкретно связанные с массовыми незаконными мероприятиями. Думаю, они сейчас поправят статью, внесут туда отдельный пункт, связанный с привлечением несовершеннолетних в проведение несанкционированных мероприятий и установят ответственность как тем, кто вовлекает, так и родителям этих детей», — сказал он.

Согласно данным уполномоченной по правам ребенка Анны Кузнецовой, около 300 несовершеннолетних было выявлено на несанкционированных акциях протеста в поддержку Алексея Навального в разных регионах. По информации детского омбудсмена, в Москве зафиксировано около 70 детей, в Санкт-Петербурге — не менее 30.

Ранее МВД обвинило сторонников Алексея Навального в том, что они призывают детей и подростков участвовать в протестах.