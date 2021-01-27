В Нидерландах полиция не допустила новых столкновений с противниками антикоронавирусных ограничений. Минувшая ночь, по свидетельству агентств, прошла относительно спокойно. Акции протеста в разных городах были, но немногочисленные.

Беспорядки в Нидерландах начались в ночь на воскресенье. Полиция не сразу смогла справиться с протестующими – рассказала в эфире «Эха» местная жительница Варвара.

За последние дни в Голландии были задержаны более 180 человек. Более полутора тысяч получили штрафы за нарушение комендантского часа.