Мэр Москвы Сергей Собянин отменил ряд ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

Рестораны и бары снова смогут работать ночью. Городской глава отменил предписание, согласно которому после 11 часов вечера подобные заведения должны были закрываться. К ночному режиму работы смогут вернуться также клубы, караоке и другие места для развлечений. При этом рассадка с учетом требований медиков должна соблюдаться по-прежнему. Эпидемиологическая обстановка улучшается и по словам Собянина это дает возможность «создать условия для максимально быстрого восстановления экономики» — отметил мэр в своем блоге. Количество новых случаев продолжает снижаться. На прошлой неделе их было не более 2-3 тысяч. Кроме того, на тысячу меньше стало и госпитализаций. Впервые с июля в больницах свободна половина ковидных коек. Сергей Собянин отменил и обязательную квоту работающих удаленно. Теперь самому работодателю предстоит решать сколько сотрудников будет трудиться, не выходя из дома

До 6 февраля будет принято решение о режиме обучения в московских ВУЗах, которые пока работают удаленно.