Профильные комитеты Госдумы рекомендовали ратифицировать соглашение о продлении на пять лет СНВ

Профильные комитеты Госдумы рекомендовали нижней палате парламента ратифицировать соглашение о продлении на пять лет российско-американского договора по дальнейшему сокращению стратегических наступательных вооружений. Похожую позицию занимают и российские сенаторы.

Накануне президенты России и США договорились продлить соглашение. Телефонный разговор Владимира Путина и Джо Байдена состоялся по инициативе Белого дома, — сообщила пресс-секретарь американского президента Джейн Псаки

Также, по данным Белого дома, обсуждалась тема отравления политика Алексея Навального.