Псковскому депутату Шлосбергу вменили организацию несанкционированного шествия в ходе протестов в поддержку Навального

Псковскому депутату Шлосбергу вменили организацию несанкционированного шествия длиной 100 метров в ходе протестов в поддержку Навального



Депутату Псковского областного Собрания, члену федерального политкомитета партии «Яблоко» Льву Шлосбергу вменили организацию несанкционированного шествия длиной 100 метров в ходе протестов в поддержку Навального. Об этом депутат сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«На берегу реки Псковы, в безлюдном месте, у нас единственное место, условный гайдпарк, для проведения публичных мероприятий. Я обратился к людям, которые были около меня, с предложением зайти в гайдпарк и тем самым себя обезопасить. Это обращение к людям с предложением спуститься по лесенке в гайдпарк было истолковано как призыв к проведению несанкционированного шествия длиной 100 метров до входа в гайдпарк», — сказал он.

Л.Шлосберг подчеркнул, что обратился к протестующим после того. как пятеро сотрудников полиции по непонятным причинам избили дубинками одного из участников митинга.

Политик отметил, что будет обжаловать решение Псковского городского суда о штрафе.

В субботу 23 января на массовых несогласованных протестах в поддержку Алексея Навального по всей стране были задержаны, по данным портала «ОВД-Инфо», 3770 человек.