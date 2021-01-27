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11:01, 27 января 2021

ФСБ объявила, что бесполётную зону в районе дворца в Геленджике ввели для противодействия иностранной разведке

ФСБ объявила, что бесполётную зону в районе дворца в Геленджике ввели для противодействия иностранной разведке. Ранее в ФБК утверждали, что силовые органы охраняют там недвижимость, которой пользуется президент Владимир Путин.

Запрет на полёты над мысом Идокопас и в его окрестностях ввели в июле прошлого года из-за того, что там возросла «разведывательная активность ряда сопредельных стран, в том числе входящих в блок НАТО». Об этом агентству РБК рассказали в Федеральной Службе Безопасности. Там отметили, что на этой же территории находится погранзастава ведомства по Краснодарскому краю, и подчеркнули, что бесполётную зону установили сугубо в целях защиты государственной границы и обеспечения законных интересов страны.

Отдельно в ФСБ сказали, что запрета на прохождение лодок у мыса Идокопас нет, также, как и других объектов, относящихся к ведомству.

Еще на запрос агентства этим утром ответили и в Федеральной Службе Охраны. В её сообщении сказано, что ни на территории Геленджика, ни в прилегающих районах, охраняемых этим ведомством объектов нет.

На прошлой неделе Фонд Борьбы с Коррупцией* выпустил расследование под названием «Дворец для Путина». Там сказано, что в упомянутой зоне находится засекреченный комплекс недвижимости, которым пользуется президент России. В ФБК подчёркивали, что этот объект находится под охраной ФСО, и что к берегу в этом районе нельзя подплывать ближе чем на милю.

Расследование ФБК за восемь дней собрало на youtube почти 95 миллионов просмотров. В свою очередь президент Путин назвал публикацию этого материала попыткой «промыть мозги» гражданам.

*признан российскими властями иностранным агентом



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