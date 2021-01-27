Совфед обвинил интернет-компании США в отказе блокировать информацию с призывами к участию в несогласованных акциях

Совет Федерации обвинил американские интернет-компании в отказе блокировать информацию с призывами к участию в несогласованных акциях. В принятом сегодня заявлении говорится, что ООН и другие международные структуры должны на них повлиять.

Сенаторы считают, что должна быть принята международная конвенция, регулирующая деятельность глобальных интернет-компаний.