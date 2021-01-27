В ночных заведениях усилят контроль за соблюдением санитарных правил после разрешения работать в обычном режиме

В ночных заведениях Москвы усилят контроль за соблюдением санитарных правил после того, как им разрешили работать в обычном режиме. Об этом сообщил ТАСС глава Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. По его словам, проверки и рейды будут продолжены.

Напомню, — бары, рестораны и увеселительные заведения с сегодняшнего дня могут работать и ночью. Снят запрет, который действовал с середины ноября.