РБК: Бесполетная зона в районе Геленджика была установлена приказом Минтранса в интересах пограничной безопасности

Бесполетная зона в районе Геленджика была установлена приказом Минтранса в интересах пограничной безопасности, — говорится в ответе ФСБ на запрос РБК.

По данным ведомства, причиной стала возросший разведывательный интерес стран НАТО к территории, где находится пограничная застава. Утверждается, что ее административный комплекс был введен в эксплуатацию летом прошлого года. ФСБ отмечает, что запрета на прохождение лодок в районе мыса Идокопас нет.

В фильме-расследовании политика Алексея Навального утверждается, что территория вокруг дворца, предположительно принадлежащего Владимиру Путину, охраняется спецслужбами и что там действует бесполетная зона.