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10:06, 27 января 2021

Госдума и СовФед уже сегодня могут ратифицировать соглашение о продлении договора СНВ

фото: Шарифулин Валерий / ТАСС
фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

Госдума и Совет Федерации уже сегодня могут ратифицировать соглашение о продлении договора по дальнейшему сокращению стратегических наступательных вооружений. Законопроект российский президент внес в нижнюю палату парламента после телефонных переговоров с коллегой Джо Байденом.

Договор между Россией и США согласно пояснительной записке продлевается на 5 лет — до февраля 2026 года. Вопрос о ратификации соглашения о сокращении ядерных вооружений стоит сегодня первым в повестке дня Госдумы, рассказал агентству Интерфакс источник в нижней палате. Следом документ готовы одобрить в Совете Федерации. Обе палаты парламента сделают все, чтобы договор был продлен юридически как можно скорее, уверяет глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Напомню, вчера Владимир Путин обсудил по телефону с американским коллегой Джо Байденом в числе тем продление договора СНВ-3 с США. Это были первые переговоры после вступления Байдена в должность главы государства. Они прошли по инициативе Штатов. После этого Путин внес в Госдуму законопроект о продлении соглашения – это нужно сделать до 5 февраля— и поручил МИДу провести с США переговоры по этому вопросу. Замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков назначен представителем президента при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса о ратификации соглашения. По словам Рябкова, стороны договорились продлить договор на условиях Москвы.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Срок соглашения истекает 5 февраля.



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