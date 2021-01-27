ФСБ рапортует о пресечении деятельности террористической организации в Калужской области

ФСБ рапортует о пресечении деятельности террористической организации (запрещенной в России) Хизб ут-Тахрир в Калужской области. По месту жительства задержанных изъяты пропагандистские материалы, средства связи. В спецслужбе не уточняют число задержанных.
2021-01-27T10:04:45+03:00
2021-01-27T10:09:42+03:00
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10:04, 27 января 2021
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