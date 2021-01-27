РБК: В районе Геленджика нет охраняемых объектов и не действуют никакие ограничения

В районе Геленджика нет охраняемых объектов и не действуют никакие ограничения, — следует из ответа Федеральной службы охраны на запрос газеты РБК. В фильме Алексея Навального говорится о дворце, который принадлежит президенту и утверждается, что он охраняется сотрудниками спецслужб.

В свою очередь, ФСБ объясняет бесполетную зону в районе Геленджика возросшей активностью стран НАТО. Такой режим был установлен минувшим летом.

Накануне пресс-секретарь Владимира Путина, Дмитрий Песков заявил, что всю дополнительную информацию можно получить у компетентных органов. Он вновь заявил, что президент и его родственники не является владельцами собственности под Геленджиком