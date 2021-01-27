Таксисты и курьеры в Москве смогут бесплатно сделать прививку от коронавируса

С просьбой сделать таксистам и курьерам бесплатные прививки в правительство Москвы обратился Яндекс. Россияне могут это сделать в своей поликлинике, а вот, мигранты, у которых нет полиса обязательного медицинского страхования, такой возможности были лишены. В мэрии эту просьбу поддержали. Глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов в Телеграм-канале ведомства пояснил, что данные категории лиц общаются с большим количеством людей и могут не только болеть сами, но и заражать клиентов, продолжая цепочки распространения вируса. По словам Ликсутова, в шести московских транспортных депо уже организованы пункты вакцинации для тех, кто работает в подведомственной отрасли, но возможность сделать прививку могут получить и водители Яндекса, равно как и других агрегаторов, а также курьеры всех служб доставки.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что у властей страны нет планов вакцинировать мигрантов и первоочередная задача – охватить максимальное количество россиян.