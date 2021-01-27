Зам.главы МИДа назначен представителем президента при рассмотрении вопроса ратификации соглашения о продлении СНВ-3

Зам.главы МИДа Сергей Рябков назначен представителем президента России при рассмотрении вопроса ратификации соглашения о продлении договора СНВ-3 в российском парламенте. Как ожидается, Госдума и Совет Федерации обсудят этот вопрос уже сегодня.

Накануне в телефонном разговоре, первом после выборов в США, Владимир Путин и Джо Байден договорились завершить процесс продления на 5 лет договора к 5-му февраля.