Памятные мероприятия пройдут сегодня в Санкт-Петербурге по случаю 77-й годовщины снятия блокады.

Утро начнется традиционно с траурного возложения венков на Пискаревском и других мемориалам Петербурга. Полуденный выстрел пушки Петропавловской крепости также сегодня посвящен этой дате. Государственный музей обороны и блокады Ленинграда покажет в онлайне фильм о своей истории. Учреждение отмечает 75 лет со дня образования. У некоторых станций метро будут раздавать «Ленты Ленинградской победы» в цветах колодки медали «За освобождение Ленинграда». Вечером военнослужащие у Петропавловской крепости произведут артиллерийский салют в ознаменование полного снятия блокады Ленинграда.

Сегодня также Международный День памяти жертв Холокоста. Различные мероприятия запланированы в разных странах, в том числе, они состоятся в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.