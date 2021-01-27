У депутата-единоросса Сергея Сопчука конфискованы активы почти на 40 миллиардов рублей.

Депутат Госдумы лишился золотоносного бизнеса. Генпрокуратура выяснила, что Сергей Сопчук до прошлого года владел компанией «Терней Золото», которая разрабатывает месторождения золота в Приморье стоимостью в 38 с половиной миллиардов рублей, пишет газета Коммерсант. Замоскворецкий суд признал, что единоросс незаконно занимался предпринимательством, скрывал коммерческую деятельность и не декларировал доходы. Сопчук получив почти весь пакет акций компании, передал ее своей сестре, сделку надзорное ведомство признало фиктивной, поскольку единоросс даже став депутатом Госдумы в 16-м году продолжал руководить предприятием и незаконно снабжал его деньгами. Сестра депутата, кстати, тоже не могла заниматься делами золотодобытчика. Она тогда работала в филиале фонда обязательного медстрахования в Уссурийске. Адвокаты Сопчука называли необъективными показания его партнера бывшего депутата Госдумы и в прошлом первого вице-губернатора Приморья Василия Усольцева. На них строится дело. Юристы говорили, что Сопчук не владеет золотодобывающей компанией и не может быть ответчиком. Суд с их доводами не согласился.

В нулевых Сопчук был спикером заксобрания Приморского края и первым вице-губернатором региона.