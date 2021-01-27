Президенты США и России договорились поддерживать устойчивые контакты

Накануне состоялся первый телефонный разговор Джо Байдена и Владимира Путина после президентских выборах в США. В Белом доме подчеркивают, что это была инициатива Байдена. Президенты договорились завершить к 5 февраля процесс продления на пять лет российско-американского Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений.

В Госдуме и Совете Федерации уже пообещали оперативно рассмотреть вопрос о ратификации этого соглашения. Первый зампред Комитета по международным делам верхней палаты парламента Михаил Джабаров считает, что появился повод для дальнейшего сотрудничества с США

Стоит напомнить, что Дональд Трамп хотел подключить к договору Китай. Пекин согласился при условии, что Вашингтон сократит свой ядерный потенциал до китайского уровня. В России считали предложение Трампа нереалистичным утверждая, что это лишь предлог не продлевать договор.