В Москве с сегодняшнего дня снимается еще ряд ограничений, введенных из-за распространения коронавируса

Ночные заведения Москвы возвращаются к обычному режиму работы. Некоторые послабления вводятся для предприятий и организаций.

Мэр Москвы объявил, что пандемия идёт на спад – впервые с середины июня в городе свободно более половины от всех коек для пациентов с коронавирусом. Сергей Собянин отметил, что в этих условиях необходимо создать возможности для максимально быстрого восстановления экономики. По словам главы городской администрации, нужно сделать акцент на наиболее пострадавших отраслях потребительского рынка.

Так, с сегодняшнего дня столичные бары, ночные клубы, картинг-центры и многие другие развлекательные заведения снова смогут официально работать с одиннадцати вечера до шести утра. В заявлении мэра сказано, что это станет возможным, если предприятия будут соблюдать санитарные нормы Роспотребнадзора, например, правильно рассаживать посетителей с учётом социальной дистанции.

Тот же указ отменяет и требование к бизнесу перевести как минимум 30 процентов сотрудников на удалённую работу. Теперь оно носит рекомендательный характер. Обязательный удалённый режим сохраняется только для лиц старше шестидесяти пяти лет и людей с хроническими заболеваниями.

В течение последней недели в Москве выявляют от двух до трех тысяч новых случаев заражения коронавирусом в сутки. Такие показатели были в первой половине октября.