В Москве, по данным интернет-издания ОВД-Инфо, задержан ТикТок-блогер Константин Лакеев, которого подозревают в нападении на служебный автомобиль ФСБ во время протестной акции. Источник ТАСС в свою очередь утверждает, что на допрос были вызваны еще около десяти блогеров. Официального подтверждения этой информации пока нет.