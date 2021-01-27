В Москве, по данным интернет-издания ОВД-Инфо, задержан ТикТок-блогер Константин Лакеев, которого подозревают в нападении на служебный автомобиль ФСБ во время протестной акции. Источник ТАСС в свою очередь утверждает, что на допрос были вызваны еще около десяти блогеров. Официального подтверждения этой информации пока нет.
2021-01-27T08:33:21+03:00
2021-01-27T09:31:16+03:00
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08:33, 27 января 2021
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