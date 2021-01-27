В Министерство внутренних дел не поступали заявления о продаже поддельных вакцин от коронавируса, — сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства. В МВД напоминают, что в ходе проверки был установлен факт продажи через интернет-ресурсы фальшивой справки об отрицательном результате теста на Ковид. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Ранее член Общественной палаты Екатерина Мизулина заявила, что зафиксировано несколько случаев мошенничества, связанных с продаже вакцин от коронавируса, в том числе, иностранных.