Московская мэрия обещает, что таксистов и курьеров будут прививать, независимо от наличия полиса медстрахования

Московская мэрия обещает, что таксистов и курьеров будут прививать от Ковид-19, независимо от наличия у них полиса обязательного медицинского страхования. Глава Департамента транспорта Максим Ликсутов подержал инициативу Яндекса. Компания накануне обратилась к властям с предложением разрешить таксистам и курьерам вакцинироваться из-за того, что они контактировали с большим количеством людей.
2021-01-27T08:32:15+03:00
2021-01-27T09:58:01+03:00
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08:32, 27 января 2021
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