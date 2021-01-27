Московская мэрия обещает, что таксистов и курьеров будут прививать, независимо от наличия полиса медстрахования

Московская мэрия обещает, что таксистов и курьеров будут прививать от Ковид-19, независимо от наличия у них полиса обязательного медицинского страхования. Глава Департамента транспорта Максим Ликсутов подержал инициативу Яндекса. Компания накануне обратилась к властям с предложением разрешить таксистам и курьерам вакцинироваться из-за того, что они контактировали с большим количеством людей.