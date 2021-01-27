Россия с сегодняшнего дня снимает ограничения на въезд для граждан четырех стран. Для поездок туда россиян сохраняется ряд условий.

Прилететь в Россию снова смогут граждане и обладатели вида на жительство Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара. Ранее оперативный штаб с учетом эпидобстановки решил возобновить авиасообщение с этими государствами. Постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Планируется, что два раза в неделю самолеты будут летать из Москвы в Ханой, Дели и Хельсинки. Также два рейса в неделю будет между столицей Финляндии и Санкт-Петербургом. И три рейса из Москвы в Доху. Теоретически, россияне тоже могут улететь в любую из этих стран. Однако, как уточнила Ассоциация туроператоров России, эти государства сохраняют собственные ограничения на въезд. Так, туристические поездки туда остаются недоступными. В Финляндию въезд возможен только с учебными или гуманитарными целями. Во Вьетнам можно попасть по рабочей визе в качестве инвестора, дипломата, эксперта, высококвалифицированного рабочего и бизнес-менеджера. В Индии и Катаре международное авиасообщение вообще прекращено минимум до конца января.

Россия закрыла международное авиасообщение в марте прошлого года из-за пандемии коронавируса. Ограничения начали частично снимать с августа. К январю пассажирские авиаперевозки возобновили более чем с 20 странами.