Объявлены имена первых космических туристов, которые отправятся на МКС на корабле Crew Dragon. Актера Тома Круза вопреки ожиданиям среди них нет.

На борту корабля Crew Dragon частной компании SpaceX Илона Маска будет командир — бывший астронавт НАСА Майкл Лопес-Алегриа – рекордсмен среди американцев по длительности пребывания в космосе, а также трое туристов, инвестор Ларри Коннор, его коллега из Канады Марк Пати и израильский бизнесмен и бывший пилот истребителя Эйтан Стиббе. Коннору на момент полета, а он запланирован на начало следующего года, будет 71 год. А значит, он станет самым пожилым человеком на орбите после астронавта США Джона Гленна, тому было 77. Ранее сообщалось, что в экипаж Crew Dragon может быть включен актер Том Круз и кинорежиссер Даг Лайман, который намеревался снять в космосе художественный фильм.

Соглашение о доставке туристов на МКС американская частная компания Axiom Space заключила со SpaceX год назад. Путешествие должно занять 10 дней, 8 из них туристы проведут на станции. Каждому из них этот полет обойдется примерно в 55 миллионов долларов.

Корабль Crew Dragon стал первым американским пилотируемым космическим кораблем, запущенным к МКС после завершения программы Space Shuttle в 2011 году.