Президент РФ Владимир Путин планирует выступить сегодня на международном экономическом Давосском форуме.

Форум в Давосе, которое организуется под эгидой Всемирного экономического форума с 1971 года, на сей раз из-за ситуации с коронавирусом будет проводиться в дистанционном режиме.

Как сообщил ранее РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выступление Владимира Путина на форуме будет публичным. Что касается дискуссий, то они обычно проходят в закрытом режиме— добавил Песков. В последний раз Путин принимал участие в форуме в Давосе в 2009 году. Тогда он выступал на нем в статусе премьер-министра.

Во главе российских делегаций, которые отправляются в Давос, как правило, стоят вице-премьер или министр экономики. В их состав обычно включают высокопоставленных чиновников, представляющих профильные ведомства, а также руководителей госкомпаний.

Давосский экономический форум ежегодно собирает ведущих бизнесменов и политиков планеты, а также крупнейших экспертов. В рамках форума в неформальной обстановке обсуждаются не только вопросы экономики, но и укрепление стабильности в мире.