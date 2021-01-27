Госдума сегодня рассмотрит вопрос о продлении договора с США СНВ-3 еще на 5 лет

Накануне вечером в Москве и Вашингтоне сообщили, что об этом договорились по телефону президенты Владимир Путин и Джо Байден. В тот же вечер Путин внес в Госдуму на ратификацию соглашение о продлении договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Срок действующего соглашения истекает 5 февраля. На данный момент это единственный

договор об ограничении вооружений, который действует между Россией и США.

В Белом доме сообщили, что в первом телефонном разговоре с Владимиром Путиным после инаугурации Джо Байден поднял вопрос о вмешательстве России в американские выборы в 2020 году, о кибератаках и задержании Алексея Навального. На сайте Кремля упоминаний об этом нет.