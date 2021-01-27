В Москве прошли новые задержания по уголовным делам, которые появились после акции в поддержку Навального

В Москве прошли новые задержания по уголовным делам, которые появились после несогласованной акции в поддержку Алексея Навального в минувшую субботу.

Полиция задержала популярного 17-летнего пользователя соцсети тикток, в ней перед митингом на Пушкинской площади активно призывали выходить на несогласованную акцию. Молодого человека, у него больше 800-т тысяч подписчиков, как сообщает издание Baza, подозревают в нападении на автомобиль предположительно ФСБ у здания цирка на Цветном бульваре. Машину вечером в субботу протестующие забросали снежками, несколько человек разбили заднее стекло и оставили вмятины на дверях и капоте. Агентство ТАСС сообщает ещё об одном задержанном. Это таксист Валерий Евсин, его подозревают в применении насилия в отношении представителя власти на акции. Водителя допрашивают, рассказал источник агентства в силовых структурах. Ранее по тому же делу был задержан и арестован на 2 месяца уроженец Калмыкии Евгений Есенов. Он по версии следствия якобы несколько раз ударил силовика по голове на Пушкинской площади. По подозрению в наезде на полицейского в районе Арбата также задержан водитель машины, в которой по версии силовиков были участница Pussy Riot Мария Алехина и муниципальный депутат Люся Штейн. При этом в отношении силовиков, которые избивали митингующих и журналистов уголовных дел так и не возбудили.

Недавняя акция как отмечают правозащитники стала рекордной по числу задержанных. Только в Москве в отделах полиции по данным ОВД-инфо оказались больше полутора тысяч человек. В спецприёмниках не хватает мест для задержанных, отмечает правозащитный проект.