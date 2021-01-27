Только 5 сенаторов –республиканцев поддержали демократов во время голосования, связанного с импичментом Трампу

Об этом сообщает телеканал CNN. При этом, чтобы Сенат в дальнейшем признал бывшего президента виновным в подстрекательстве к мятежу, демократам нужно заручиться поддержкой как минимум 17 республиканцев. Сенатор Рэнд Пол потребовал признать неконституционной процедуру импичмента в отношении политика, который уже покинул пост президента. Большинством голосов его инициатива была отклонена. Судебный процесс в отношении Дональда Трампа в рамках импичмента начнется в Сенате 9 февраля.