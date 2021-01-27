Жертв Холокоста, убитых нацистами во время Второй мировой войны, сегодня вспоминают по всему миру

Выставки, конференции, тематические спектакли и другие мероприятия пройдут сегодня в международный день памяти жертв Холокоста. Из-за коронавируса многие проведут в онлайн-формате. В России памятные мероприятия идут с 18 января.

Главным сегодня станет вручение премии «Хранитель памяти» в московском театре Геликон-опера. Любой гость вечера и зритель онлайн-трансляции сможет внести благотворительное пожертвование. Все собранные средства направят на программу «Вернуть достоинство», благодаря ей в стране открыли уже 90 памятников жертвам Холокоста.

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и в отделениях организации в Вене, Женеве и Найроби пройдут памятные церемонии и выставки, связанные с Холокостом, покажут фильмы о преступлениях нацистов во Вторую мировую войну. Мероприятия также пройдут в Польше, Германии, других странах. В ООН назвали главными задачами мирового сообщества на фоне роста антисемитских настроений повышение исторической грамотности населения и борьбу с отрицанием Холокоста, отмечает агентство ТАСС.

По оценкам историков, жертвами Холокоста стали более 6 миллионов евреев. В лагере смерти Освенцим в Польше в годы Второй мировой войны были убиты около миллиона евреев, десятки тысяч поляков, цыган и советских военнопленных. Советские войска освободили узников концлагеря в этот день в 1945-м году.