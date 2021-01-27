Жительнице Ленинградской области Маргарите Юдиной, которая пострадала во время несогласованной акции 23 января в Петербурге, стало хуже. Об этом «Эху Москвы» сообщил адвокат «Команды 29» Евгений Смирнов, представляющий ее интересы. «По факту избиения женщины мы обратимся в службу собственной безопасности полиции и в Следственный Комитет с просьбой провести проверку действий полицейского», — добавил Смирнов.

Маргарита Юдина, которую в Петербурге силовик ударил ногой в живот, повторно госпитализирована. Врач скорой помощи была очень удивлена тому, что пациентку выписали на следующий день после получения закрытой черепно-мозговой травмы и сотрясения мозга, сообщили в правозащитном объединении «Команда 29», чьи адвокаты решили защищать интересы пострадавшей жительницы Ленинградской области.

На сайте «Команды 29» говорится, что состояние Юдиной ухудшилось после визита к ней сотрудников прокуратуры и органов опеки.

В субботу во время несогласованной акции в поддержку Алексея Навального в Петербурге неопознанный силовик со всей силы ударил Маргариту Юдину ногой в живот. От удара 54-летняя женщина упала и ударилась головой об асфальт. Видео инцидента широко разошлось в соцсетях.

Затем в больницу к ней пришел некий полицейский и принес извинения.

Накануне Маргарита Юдина заявила, что намерена обратиться в Следственный комитет.