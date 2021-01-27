В Москве задержан третий подозреваемый по делу о нападении на силовиков 23 января

Как сообщило ночью агентство ТАСС со ссылкой на источник, это таксист Валерий Евсин.

Агентство напоминает, что после несогласованной акции в поддержку политика Алексей Навального в столице было возбуждено 4 уголовных дела о насилии по отношению к представителям власти, дело о хулиганстве и повреждении машины ФСБ, а также дело о перекрытии движения.

По данным портала «ОВД-Инфо», в столице были задержаны в связи с протестами более полутора тысяч человек, по всей России – почти 3900. Правозащитники говорят, что московские спецприемники, где отбывают административные аресты, переполнены.