Суд в Таганроге рассмотрит жалобу на арест местного жителя, обвиняемого в краже деталей из самолёта «Судного дня»

Суд в Таганроге сегодня рассмотрит жалобу на арест местного жителя, которого обвиняют в краже деталей из самолёта, предназначенного для руководства страны на случай ядерной войны.

В СИЗО оказался житель Таганрога Жора Хачунц. Его обвиняют в краже оборудования из воздушного командного пункта Ил-80, также известного как самолёт «Судного дня». Городской суд арестовал фигуранта уголовного дела до начала марта.

По версии следствия он похитил почти сорок блоков радиостанции, а также плат из ранее демонтированных блоков. Самолет находился на аэродроме в Таганроге, его модернизировал сотрудники авиакомплекса имени Бериева. Пропажу оборудования с секретного объекта обнаружили в начале декабря.

Хачунца сначала задержали за управление автомобилем без прав. В спецприёмнике он узнал, что проходит по делу о краже деталей с так называемого «самолета Судного дня». Следствие оценило ущерб в миллион рублей. Потом был суд и СИЗО.

Вину Хачунц не признаёт. Его адвокат Ольга Бояркина настаивает: преступления он не совершал, в день кражи был дома. Жена обвиняемого рассказала газете «Коммерсантъ» о давлении на мужа в изоляторе. Он по ее словам не имел отношения к авиакомплексу, где находится самолет.

В Кремле обещали сделать выводы и принять меры после похищения оборудования из секретного военного самолета.