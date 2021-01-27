Фонд «Общественный вердикт» обратился в СК с сообщением о преступлении со стороны полиции во время протестных акций

Фонд «Общественный вердикт» обратился в Следственный комитет с сообщением о преступлении со стороны полиции с Росгвардии во время протестных акций в поддержку Навального. Директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина сказала нам, что правозащитники просят провести проверку и привлечь виновных к уголовной ответственности.

В своем обращении юристы фонда ссылаются на, как минимум, восемь случаев насильственных действий сотрудников правоохранительных органов в отношении граждан в Москве и Петербурге.

Напомним, что российские власти называют фонд «Общественный вердикт» иностранным агентом.