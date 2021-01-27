Лидеры России и США договорились продлить на 5 лет договор о сокращении стратегических наступательных вооружений

Об этом накануне вечером сообщили в Кремле и Белом доме после телефонного разговора Владимира Путина и Джо Байдена. Глава комитета Совета Федерации по международным делам, единоросс Константин Косачев приветствовал продление договора



Договор о стратегических наступательных вооружениях между Россией и США ограничивает число с каждой стороны ядерных боезарядов и количество межконтинентальных баллистических ракет, а также ракет на подлодках и тяжелых бомбардировщиках. На данный момент, это единственное соглашение об ограничении вооружений, которое действует между Россией и США.

Как передает «Интерфакс», Госдума и Совет Федерации готовы уже сегодня ратифицировать продление договора.

