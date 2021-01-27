Портал YouTube, как пишет газета Politico, продлил блокировку аккаунта Дональда Трампа на неопределенный срок

Ранее теперь уже бывшего президента США лишили возможности размещать новые видео сроком на неделю. Это было связано с беспорядками 6 января, когда сторонники Трампа устроили штурм здания Конгресса. Из-за тех событий аккаунты Трампа были заблокировали в «Твиттере», «Фейсбуке» и «Инстаграме». Бывшего американского лидера в рамках процедуры импичмента обвиняют в подстрекательстве к мятежу.
2021-01-27T05:19:49+03:00
2021-01-27T05:19:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:19, 27 января 2021
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