«Новая газета» пишет, что селитра, которая взорвалась в порту Бейрута, могла предназначаться властям Сирии

По сведениям издания, ее фактическими собственниками были трое сирийских бизнесменов с российскими паспортами. Они находятся под санкциями США за оказание услуг правительству Сирии. Издание предполагает, что взрывчатку хотели использовать в качестве начинки для так называемых бочковых бомб в гражданской войне.

Взрыв в порту столицы Ливана прогремел в августе прошлого года, погибли более 200 человек, почти 4 тысячи пострадали. По официальным данным, сдетонировали почти 3 тысячи тонн селитры, которые хранились в порту 7 лет после ареста судна, принадлежащего гражданину России.