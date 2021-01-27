В Москве по подозрению в причастности к нападению на машину ФСБ задержан видеоблогер Константин Лакеев, передает ТАСС

У него 810 тысяч подписчиков в соцсети «Тик-Ток». Источник агентства ночью сообщил, что вместе с ним на допрос в отдел полиции были доставлены еще 10 видеоблогеров. По сведениям телеканала РЕН ТВ, они вместе арендуют дом в Новой Москве для съемок видеороликов. В субботу во время несогласованной акции в поддержку Алексея Навального в Москве на Цветном бульваре некие люди прыгали на автомобиле ФСБ с мигалкой и пытались разбить стекла. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Ранее политик Алексей Навальный обвинил сотрудников ФСБ в причастности к попытке его убить.